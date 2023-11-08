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وزير إسرائيلي: بإمكاننا العودة إلى بناء المستوطنات في قطاع غزة

8
NOVEMBER
2023
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قال وزير التعليم الإسرائيلي، يوآف كيش، إنه لا يستبعد سيناريو تعود فيه تل أبيب إلى بناء المستوطنات في قطاع غزة.

وفي مقابلة مع راديو الجيش الإسرائيلي قال كيش إنه "لا يستبعد أي قرار وأنه لا يوجد وضع راهن ولا شيء مقدس".

وأضاف وزير التعليم أن إسرائيل يمكنها بالتأكيد إعادة المستوطنات وإعادة رسم الخطوط.

وصرح يوآف كيش بأن كل ما هو ضروري هو عدم وجود تهديد ضد إسرائيل من قطاع غزة.

ويقول كيش إن تل أبيب لن تتمكن من مغادرة القطاع فور انتهاء القتال حتى التأكد من عدم وجود أي نشاط عسكري ضد إسرائيل.

ووفقا له، فإن إسرائيل ليست مهتمة بالسيطرة على غزة إلى أجل غير مسمى.

والثلاثاء أعلنت الولايات المتحدة معارضتها قيام إسرائيل بإعادة احتلال قطاع غزة.

وأكد البيت الأبيض أنه لا يعتقد أن القوات الإسرائيلية يجب أن تعيد احتلال غزة بعد تصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأن تل أبيب ستتحمل "المسؤولية الأمنية الشاملة" في غزة لفترة غير محددة بعد انتهاء الحرب.

وصرح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل للصحفيين "بشكل عام، لا نؤيد إعادة احتلال غزة ولا إسرائيل تؤيد ذلك".

وأضاف "وجهة نظرنا هي أن على الفلسطينيين أن يكونوا في مقدم هذه القرارات، وغزة أرض فلسطينية وستبقى أرضا فلسطينية".

ويأتي التحذير الأخير من البيت الأبيض بعد أن قال نتنياهو لشبكة "إيه بي سي نيوز" يوم الاثنين إن غزة يجب أن يحكمها" أولئك الذين لا يريدون الاستمرار في طريق حماس" قبل أن يضيف "أعتقد أن إسرائيل ستتحمل لفترة غير محددة المسؤولية الأمنية الشاملة في القطاع لأننا رأينا ما يحدث عندما لا يكون لدينا تواجد هناك".

هذا، ودخلت الحرب بين حماس وإسرائيل يومها الـ32 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أن عدد القتلى ارتفع إلى 10569 أكثر من نصفهم أطفال، فيما أصيب أكثر من 26400 آخرين.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل أكثر من 1500 شخص بينهم مئات العسكريين

روسيا اليوم
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