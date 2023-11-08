قيادي في حماس: الخسائر التي توقعها المقاومة في صفوف العدو أضعاف ما يعلنه

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أكّد القيادي في حركة "حماس" الفلسطينية أسامة حمدان، أنّ "الخسائر التي توقعها المقاومة في صفوف العدو أضعاف ما يعلنه"، مشيرًا إلى أنّ "المقاومة قتلت اليوم في غزة ضابطا برتبة كولونيل من وحدة شلداغ".

وخلال مؤتمر صحفي في بيروت، لفت إلى أنّ "المقاومة وكتائب القسام تنزل يوميا خسائر فادحة في صفوف العدو على مدار الساعة".

ودعا حمدان الهيئات الدولية لإرسال وفود لغزة لتتثبت من خلو المشافي من قيادات حماس، مشيرًا إلى أنّ "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو يتحمل شخصيًا مسؤولية إعاقة الإفراج عن الأسرى الأجانب".

وشدد على أنّ "الإدارة الأميركية تتحمل المسؤولية عن مجازر الاحتلال في غزة لمنحها الضوء الأخضر له"، معلنًا "أننا نقول لنتانياهو إن المقاومة ستجبرك على دفع الثمن مقابل الإفراج عن جنودك"