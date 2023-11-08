"مريب للغاية".. فنان شهير يشكك برواية إسرائيل عن هجوم أكتوبر

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شكك الفنان البريطاني روجر ووترز، مؤسس فرقة الروك "بينك فلويد" بعدد القتلى من المدنيين الإسرائيلين بعد هجوم 7 أكتوبر معتبرا أن هناك شيء ما "مريب" بالرواية.

وفي حديثه مع الصحفي غلين غرينوالد في مقابلة أجريت معه مؤخراً، قال ووترز إن هناك "شيئاً مريباً للغاية" بشأن إعلان الجيش الإسرائيلي إنه متفاجئ من العملية التي نفذتها حماس.

وعندما طُلب خلال المقابلة التعليق على مقتل المدنيين الإسرائيليين في 7 أكتوبر، قال ووترز بأنه لا توجد طريقة لمعرفة ما حدث بالفعل مضيفا: "ربما كانت هناك حالات فردية لمدنيين قتلوا، أنا لا أؤيد ذلك، لكن الأمر تم تضخيمه، افتعل الإسرائيليون قصصا عن قطع رؤوس الأطفال".

وكان ووترز قد أثار الجدل في السابق من خلال إلقاء اللوم على أوكرانيا في الحرب مع روسيا.

وأنهت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المحاصر شهرها الأول، من دون أن يتحقق أي من الأهداف المعلنة التي وضعتها حكومة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، وفقما يرى خبراء في الشؤون الإسرائيلية.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤول أمني إسرائيلي كبير أخيرا قوله إن هدف الجيش الإسرائيلي الرئيسي هو تدمير هيكل قيادة حماس في غزة، وبمجرد تحقيق ذلك فإن أفراد الحركة سيشكلون تهديدا أقل ويمكن هزيمتهم مع تطور الصراع من مرحلة القتال العنيف إلى مرحلة أقل حدة.

وخلف القصف الإسرائيلي المتواصل لمناطق متفرقة من قطاع غزة آلاف الفتلى في صفوف المدنيين الفلسطينيين وسط انهيار المنظومة الصحية وانعدام القدرة على انتشال الجثث من تحت الأنقاض.