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مصر تستقبل 12 طفلا فلسطينيا من مرضى السرطان

8
NOVEMBER
2023
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أعلنت وزارة الصحة المصرية وصول 19 مصابا فلسطينيا من قطاع غزة، يوم الثلاثاء، ليرتفع بذلك إجمالي الجرحى الذين تم نقلهم إلى المستشفيات المصرية إلى نحو 120 مصاباً.
 
ووفق وزارة الصحة المصرية فإن من بين المصابين 12 طفلا من مصابي الأورام السرطانية، جرى توزيعهم على المستشفيات المصرية المتخصصة في علاج أورام الأطفال.
 
كما استقبل معبر رفح المصري 663 شخصا من مزدوجي الجنسية من بينهم كنديون وألمان في إطار خطة إجلاء 7 آلاف أجنبي من قطاع غزة، ليصل بذلك إجمالي من غادروا القطاع حتى الآن نحو 2030 أجنبيا إضافة إلى عشرات المصريين.
 
وقام أطباء الحجر الصحي في المعبر، بتوقيع الكشف الطبي على رعايا الدول الأجنبية، قبل دخولهم الحدود المصرية ومن بينهم 139 طفلا، تم تطعيمهم بلقاحات شلل الأطفال، والحصبة، والنكاف.
 
ومن جانب آخر أعلنت الأمم المتحدة أن الحكومة المصرية وافقت على نشر فريق أممي تقني إنساني لتقديم المشورة لجمعية الهلال الأحمر المصري بشأن توصيل المساعدات إلى غزة مشيرة إلى أن الفريق سيتخذ من مدينة العريش القريبة من رفح مقرا له.
 
ومن المقرر أن يزور المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فولكار تورك معبر رفح، الأربعاء، لتفقد حركة المساعدات الإغاثية إلى القطاع.
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