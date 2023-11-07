قراصنة اخترقوا موقعًا لـ نادٍ إسرائيلي... وصورة "أبو عبيدة" تتصدر

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عرض موقع نادي "مكابي تل أبيب" الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إلى الاختراق من قِبل مجموعة تطلق على نفسها اسم "هكر الأردن"، وضعت على الصفحة الرئيسية للموقع صورة للمتحدث باسم كتائب "القسام"، أبو عبيدة، وذلك في وقت يواصل فيه الجيش الإسرائيلي حربه الدامية على قطاع غزة المُحاصر.



حتى صباح اليوم الثلاثاء، لم تستطع إدارة الموقع استعادته بعد تعرضه للاختراق، وبالعودة إلى نسخة سابقة من الموقع تعود لعدة ساعات ماضية، يمكن رؤية صورة كبيرة لمتحدث "القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس، على الموقع.



أُرفقت الصورة بمقطع صوتي، وكُتب أسفل الصورة: "غزة للأبد"، إضافة إلى كتابة اسم "Jordan Hackers" (هكر الأردن)، في إشارة إلى أن هذه المجموعة هي من تمكنت من اختراق الموقع.

ومنذ بدء فصائل المقاومة الفلسطينية لعملية "طوفان الأقصى"، يوم 7 تشرين الأول 2023، شهدت مواقع إسرائيلية عمليات متزايدة لاستهدافها من قِبل مخترقين، وذلك ضمن حرب سيبرانية تتزامن مع حرب إسرائيل على القطاع.



كان قد برز اسم مجموعة تسمي نفسها اسم "سايبر طوفان الأقصى"، وهددت مؤسسات إسرائيلية باختراقها، كما نشرت المجموعة على حسابها في موقع "إكس" ما قالت إنها وثائق إسرائيلية أصبحت في حوزتها.

كذلك كانت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية كشفت في 8 تشرين الأول 2023، أي بعد يوم من بدء عملية "طوفان الأقصى"، عن تعرضها لهجمات إلكترونية؛ ما تسبب في تعطل موقعها.

يأتي هذا فيما يواصل الجيش الإسرائيلي حربه على قطاع غزة منذ 32 يوماً، وتسببت الغارات الإسرائيلية على مناطق المدنيين، منذ 7 تشرين الأول 2023، في استشهاد 10 آلاف و22 فلسطينياً، منهم 4104 أطفال و2641 سيدة، وإصابة أكثر من 25 ألفاً آخرين، كما قتل الاحتلال 160 شهيداً فلسطينياً واعتقل 2150 في الضفة الغربية.