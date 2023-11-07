living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

قراصنة اخترقوا موقعًا لـ نادٍ إسرائيلي... وصورة "أبو عبيدة" تتصدر

7
NOVEMBER
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

عرض موقع نادي "مكابي تل أبيب" الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إلى الاختراق من قِبل مجموعة تطلق على نفسها اسم "هكر الأردن"، وضعت على الصفحة الرئيسية للموقع صورة للمتحدث باسم كتائب "القسام"، أبو عبيدة، وذلك في وقت يواصل فيه الجيش الإسرائيلي حربه الدامية على قطاع غزة المُحاصر.

حتى صباح اليوم الثلاثاء، لم تستطع إدارة الموقع استعادته بعد تعرضه للاختراق، وبالعودة إلى نسخة سابقة من الموقع تعود لعدة ساعات ماضية، يمكن رؤية صورة كبيرة لمتحدث "القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس، على الموقع.

أُرفقت الصورة بمقطع صوتي، وكُتب أسفل الصورة: "غزة للأبد"، إضافة إلى كتابة اسم "Jordan Hackers" (هكر الأردن)، في إشارة إلى أن هذه المجموعة هي من تمكنت من اختراق الموقع.

ومنذ بدء فصائل المقاومة الفلسطينية لعملية "طوفان الأقصى"، يوم 7 تشرين الأول 2023، شهدت مواقع إسرائيلية عمليات متزايدة لاستهدافها من قِبل مخترقين، وذلك ضمن حرب سيبرانية تتزامن مع حرب إسرائيل على القطاع.

كان قد برز اسم مجموعة تسمي نفسها اسم "سايبر طوفان الأقصى"، وهددت مؤسسات إسرائيلية باختراقها، كما نشرت المجموعة على حسابها في موقع "إكس" ما قالت إنها وثائق إسرائيلية أصبحت في حوزتها.

كذلك كانت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية كشفت في 8 تشرين الأول 2023، أي بعد يوم من بدء عملية "طوفان الأقصى"، عن تعرضها لهجمات إلكترونية؛ ما تسبب في تعطل موقعها.

يأتي هذا فيما يواصل الجيش الإسرائيلي حربه على قطاع غزة منذ 32 يوماً، وتسببت الغارات الإسرائيلية على مناطق المدنيين، منذ 7 تشرين الأول 2023، في استشهاد 10 آلاف و22 فلسطينياً، منهم 4104 أطفال و2641 سيدة، وإصابة أكثر من 25 ألفاً آخرين، كما قتل الاحتلال 160 شهيداً فلسطينياً واعتقل 2150 في الضفة الغربية.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   