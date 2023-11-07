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بالصورة رواد مواقع التواصل يحققون حلم طفل فلسطيني قتلته إسرائيل

7
NOVEMBER
2023
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حقق رواد مواقع التواصل الاجتماعي حلم راود الطفل الفلسطيني عوني الدوس، الذي قتلته غارات الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر والفقير.
 
وتجاوز عدد المشتركين في قناة الطفل عوني الدوس على موقع الفيديوهات "يوتيوب" أكثر من مليون مشترك خلال أيام معدودة.
 
وتظهر معاينة القناة، صباح الثلاثاء، أن الرقم وصل إلى 1.17 مليون مشترك.
 
وليس ذلك فحسب، إذ منحه "يوتيوب" علامة التوثيق وإثبات الملكية التي توضع إلى جانب الأسماء.
 
ولا يمنح الموقع هذه العلامة إلا بعد أن يحصل صاحب القناة على 100 ألف مشترك.
 
وتخصصت قناة الطفل الراحل بألعاب الفيديو.
 
وكان التفاعل كبيرا مع قصة الطفل الفلسطيني الذي قضى مع عدد كبير من أفراد عائلته جراء قصف إسرائيلي على منزل عائلته في مدينة غزة، في الأيام الأولى من الحرب التي اندلعت في 7 أكتوبر الماضي.
 
وعلى سبيل المثال، كان الرقم قد وصل إلى أكثر من 800 ألف مشترك في 31 أكتوبر الماضي.
 
وكان عدد المشتركين في القناة قبيل رحيل الطفل الفلسطيني عن عالمنا لا يزيد على عدة آلاف.
 
وفي 18 أغسطس 2022، نشر عوني (12 عاما) فيديو قصيرا على قناته بعدما حازت قناته على ألف مشترك.
 
وقال إن حلمه في القناة هو الوصول إلى 100 ألف و500 ألف ومليون مشترك، ولما لا أن يصل الرقم إلى 10 ملايين.
 
لكن الطفل الفلسطيني لم يحقق حلمه وهو على قيد الحياة.
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