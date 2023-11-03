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زيارة "مرتقبة" للبابا الى هذه الدولة العربية...!

3
NOVEMBER
2023
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أعلن الكرسي الرسولي، اليوم الجمعة، عن حضور البابا فرنسيس مؤتمر المناخ COP28 الذي تستضيفه دولة الإمارات.

وصرح مدير دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي ماتيو برون قائلا: "قبِلَ قداسة البابا فرنسيس دعوة سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وسيتوجّه، كما تم الإعلان عن ذلك من قبل، إلى دبي من 1 إلى 3 كانون الأول كانون الأوّل 2023، في مناسبة انعقاد المؤتمر القادم لدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP-28)".

وتحتضن مدينة إكسبو دبي في الفترة من 30 تشرين الثاني وحتى 12 كانون الأوّل مؤتمر "COP28".


يسعى "COP28" لإعادة تشكيل مسار العمل المناخي الدولي بحضور أكثر من 70 ألف مشارك، بمن فيهم رؤساء الدول والحكومات والوزراء، وممثلين عن المنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص، والشعوب الأصلية، والشباب.

ويهدف المؤتمر إلى إنجاز تغيير ملموس والانتقال بمؤتمر الأطراف من كونه منصةً للحوار والتفاوض، إلى اتخاذ إجراءات فعلية لإحداث التغيير الإيجابي على كافة المستويات، حيث يعكس المؤتمر نشاط دولة الإمارات واسع النطاق لتعزيز مشاركة مختلف شرائح المجتمع في دعم العمل المناخي بما يسهم في تحقيق تقدم ملموس وفعال ودائم.

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