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أكد السفير الفلسطيني في لبنان أشرف دبّور، في تصريحات لـ"العربية.نت"، أن إسرائيل "بدأت تفقد الضوء الأخضر الدولي باستباحتها الدم الفلسطيني أمام هول ما ترتكبه من مجازر بالأطفال الفلسطينيين، وهذا ليس على خلفية تأنيب للضمير وإنما خجلاً أمام دماء الأطفال التي تُسال يومياً".



وشدّد على أن صمود الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وخارجه سيفرض على إسرائيل أساليب جديدة للمعركة، و"هذا هو سبب كسر المشروع القديم الجديد بالتهجير".



واعتبر "أن التطورات على الأرض هي التي تفرض نفسها على القرارات السياسية التي تتخذ من قبل المعنيين". وأكد "أن استقرار وأمن المنطقة يبدأ من فلسطين، تماماً كما الحرب تنطلق من فلسطين".

وعلى بُعد أيام من مرور شهر على انطلاق عملية "طوفان الأقصى"، لم يستطع المجتمع الدولي إقرار هدنة إنسانية لأيام يسمح فيها للمنظمات الدولية بإدخال مساعدات طبّية وغذائية، وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزّة مخلّفة آلاف الضحايا البشرية والتدمير الممنهج للقطاع.



وقال: "يؤسفنا أن نسمع بيانات من ناطقين إعلاميين حكوميين لدول عظمى بأن وقف إطلاق النار لم يحن أوانه"، متسائلاً متى يحين أوانه؟ هل بعد موت آخر طفل فلسطيني؟ لماذا لم تحرّك الضمائر لغاية الآن رغم كل تلك الدماء وأمام فظاعة ما يُرتكب بحق أطفال فلسطين؟



وجزم، بأنه "إذا لم تُنصف عدالة الأرض المفقودة أطفال فلسطين، فإن عدالة السماء ستنصفهم".