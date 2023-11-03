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قتلى وجرحى في قصف إسرائيلي على منازل في قطاع غزة

3
NOVEMBER
2023
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استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي منازل عائلتين في قطاع غزة، مما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من الأفراد.
 
وقال مراسلنا إن الطائرات الإسرائيلية استهدفت منزلا يعود لآل البربراوي في المغازي وسط قطاع غزة، مبينا أن 7 أشخاص قتلوا في قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من عمال القبور في مقبرة مدينة بيت لاهيا، شمال غزة.
 
وأفاد المكتب الإعلامي في وزارة الداخلية في القطاع بأن طواقم الدفاع المدني والخدمات الطبية "عملوا على نقل الشهداء والإصابات جراء القصف الإسرائيلي لمنازل عائلة أبو سمعان في منطقة عسقولة بمحافظة غزة".
 
 
 
وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة 9061 قتيلا، وأكثر من 32 ألف جريح.
 
أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 338 عسكريا، فيما أسرت "حماس" 242 إسرائيليا.
روسيا اليوم
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