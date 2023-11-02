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الخارجية الاسرائيلية تعترف: علاقتنا مع هذه الدولة "العربية" مستقرة!

2
NOVEMBER
2023
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أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، بعد قرار من مجلس النواب البحريني، أنّ "إسرائيل لم تتوصل بأي إخطار أو قرار من حكومة البحرين وحكومة إسرائيل بإعادة سفيري البلدين"، مؤكدة أنّ "العلاقات بين إسرائيل والبحرين مستقرة".

وفي وقت سابق، أعلن مجلس النواب البحريني، أن السفير الإسرائيلي في البحرين قد غادر أراضيها، فيما قررت البحرين عودة سفيرها من إسرائيل إلى البلاد، كما تم وقف العلاقات الاقتصادية مع إسرائيل.

 ووفقا لما نشره مجلس النواب البحريني اليوم الخميس على موقعه الإلكتروني، فإن ذلك يأتي تأكيداً للموقف البحريني التاريخي الراسخ في دعم القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق الذي أعلنه ملك البحرين في جميع المؤتمرات والمناسبات.
 وأكد المجلس أن استمرار الحرب والعمليات العسكرية، والتصعيد الإسرائيلي المتواصل في ظل عدم احترام القانون الإنساني الدولي، يدفعان المجلس إلى المطالبة بالمزيد من القرارات والإجراءات التي تحفظ حياة وأرواح الأبرياء والمدنيين في غزة وكافة المناطق الفلسطينية.

وأعرب رئيس مجلس النواب، عن فخره واعتزازه بما يوليه ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، من حرص واهتمام لدعم القضية الفلسطينية، وموقف ثابت لا حياد عنه، وحق الشعب الفلسطيني في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا للقرارات الدولية.

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