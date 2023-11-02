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عالم الزلازل الهولندي المثير للجدل يشعل عاصفة: غزة ستزول

2
NOVEMBER
2023
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منذ أسابيع، أطل العالم الهولندي المثير للجدل فرانك هوغربيتس، ليدلي بدلوه حول الملف الفلسطيني الإسرائيلي.
 
فقد أثار عالم الزلازل استغراب العديد من متابعيه المؤيدين لإسرائيل، بموقفه المدافع عن غزة والداعي إلى وقف إطلاق النار وحماية المدنيين.
 
 
وفي جديد الرجل الذي شكل منذ أشهر طويلة محط انتقادات من قبل المجتمع العلمي وخبراء الزلازل، أكد في تغريدة على حسابه في منصة أكس (تويتر سابقا)، مساء أمس الاثنين، أن غزة لن تبقى كما هي اليوم.
 
ورأى أن إسرائيل ستضم القطاع المكتظ بالسكان، ولن يعود هناك مكان لغزة بل ستصبح كلها ضمن إسرائيل.
 
خريطة فلسطين
إلى ذلك، نشر صورة تضم عدة خرائط تظهر تآكل الأراضي الفلسطينية من قبل القوات الإسرائيلية.
 
كما كتب قائلا: "إذا كنتم ما زلتم تعتقدون أن هذا الصراع يدور حول مكافحة الإرهابيين فأنتم مخطئون. فمنذ عام 1948 كان الهدف دائمًا يتعلق بترحيل الفلسطينيين".
 
وأكد أن "إسرائيل عمدت منذ سنوات طويلة إلى طرد الفلسطينيين بشكل غير قانوني من أراضيهم الأصلية".
 
كما شدد على أن موقفه هذا لا يتعلق لا من قريب أو بعيد بمعاداة السامية، مؤكدا أن "كلا من اليهود والعرب لديهم جذور سامية".
 
وختم كاتباً وسم " أوقفوا #الفصل_العنصري "
 
يشار إلى أن مواقفه هذه كانت أثارت خلال الأيام الماضية عاصفة من التعليقات والانتقادات ضده من قبل مؤيدي إسرائيل.
 
فيما أثنى آخرون عليه وعلى موقفه الإنساني وتعاطفه مع سكان القطاع الذي شهد قصفاً عنيفاً منذ السابع من أكتوبر، أدى إلى مقتل أكثر من 8 آلاف إنسان، بينهم ما يفوق 3 آلاف طفل.
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