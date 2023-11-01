الاستخبارات العسكرية الاسرائيلية "تعترف": فشلنا في مهمتنا الأبرز!

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قال رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الاسرائيلية "أمان" أهارون هاليفا، اليوم الأربعاء، "جهازي فشل في المهمّة الأبرز له وهي التحذير من اندلاع حرب".



وأضاف، "كمن يقف على رأس الاستخبارات العسكرية فأنا أتحمل المسؤولية، كما قلت في اليوم الأول للحرب".



وجاءت تصريحات هاليفا، خلال حفل تخريج عدد من ضباط الاستخبارات، بحسب ما أوردت صحيفة "هآرتس"، وأكّد "نحن نواجه أعداء في الشمال والشرق أيضا ومن القريب والبعيد، وجنود الاستخبارات العسكرية يشاركون في المعركة بالدفاع والهجوم".





وأضاف، "حرب فرضت علينا ولم نخترها، لكنها ليست حرب وجود، فمستقبل اسرائيل ليس محلّ تهديد، لكن مع ذلك هي حرب حول شكل وجودنا هنا".



وختم هاليفا، "أقول لكل الذين يخدمون في الاستخبارات العسكرية: ركّزوا في مهاكم ولا تفكّروا بشيء آخر وأنا أقف وراءكم وأدعمكم