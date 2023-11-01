نتنياهو يقر: الحرب طويلة "حققنا انجازات" وتعرضنا أيضا لخسائر مؤلمة!

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اقر رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان اليوم نقلته"سكاي نيوز عربية" بتعرض قواته المحتلة لخسائر مؤلمة في المعارك الدائرة في قطاع غزة مع حركة" حماس".

وقال نتنياهو في بيانه: "نحن في حرب صعبة.. ستكون حربا طويلة.. حققنا فيها إنجازات مهمة، لكننا خسرنا أيضا خسائر مؤلمة".

وأضاف: "نحن نعلم أن كل جندي من جنودنا يمثل عالما كاملا.. إن شعب إسرائيل بأكمله يحتضنكم، أيها العائلات، من أعماق قلوبنا.. نحن جميعا معكم في وقت حزنكم الكبير".

وتعهد نتنياهو قائلا: "أعدكم يا مواطني إسرائيل: سنكمل المهمة، وسنستمر حتى النصر"، بحسب زعمه.