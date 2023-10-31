3 عمليات استهدفت إسرائيل... الحوثيون يكشفون التفاصيل!

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هدد الحوثيون في اليمن، اليوم الثلاثاء، بمواصلة إطلاق صواريخ ومسيرات نحو إسرائيل، معلنين شن 3 عمليات من هذا النوع منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في السابع من تشرين الأوّل.



وجاء في بيان للمتحدث العسكري باسم المتمردين الحوثيين، يحيى سريع: "أطلقنا دفعة كبيرة من الصواريخ البالستية والمجنحة وعددا كبيرا من الطائرات المسيرة على أهداف مختلفة في إسرائيل"، مشيرا إلى استمرار "تنفيذ الضربات النوعية بالصواريخ والطائرات المسيرة حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي" على غزة.



وأعلن المتحدث مسؤولية الجماعة، المدعومة من إيران، عن إطلاق مسيرات، الثلاثاء، باتجاه مدينة إيلات في جنوب إسرائيل، قائلا إنها "العملية الثالثة" منذ بدء الحرب.







وكان الجيش الإسرائيلي أعلن، الثلاثاء "تفعيل صافرات الإنذار، بعد تسلل طائرة معادية نحو إيلات"، وأقر رئيس حكومة الحوثيين، عبد العزيز بن حبتور، في تصريح لوكالة فرانس برس بالمسؤولية عن هذا الهجوم قائلا: "هذه المسيرات تابعة للجمهورية اليمنية وعاصمتها صنعاء"، التي يسيطر عليها المتمردون منذ عام 2014.



واندلعت الحرب بعد أن شن مسلحو حركة حماس، المصنفة على لائحة الإرهاب الأميركية، هجوما مفاجئا على إسرائيل أسفر عن مقتل أكثر من 1400 شخص، أغلبهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال، بحسب السلطات الإسرائيلية.



وردا على هجوم حماس، تشن إسرائيل ضربات جوية مكثفة منذ ذلك الوقت، فيما توغلت قواتها بريا داخل القطاع الساحلي خلال الأيام الماضية، ما أدى لمقتل 8306 أشخاص، أغلبهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال، بحسب آخر إحصائيات السلطات الصحية في غزة.



وفي وقت سابق من تشرين الأوّل الجاري، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية، اعتراض مدمرة أميركية 3 صواريخ أرض-أرض، ومسيرات عدة أطلقها الحوثيون في اليمن، "يحتمل أنها كانت موجهة إلى أهداف في إسرائيل".



وقال الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إنه استخدم نظام "آرو" الدفاعي للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب، وذلك لاعتراض صاروخ في منطقة البحر الأحمر.