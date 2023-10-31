اليمنيون يتوعدون بمواصلة إطلاق صواريخ ومسيّرات نحو إسرائيل

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توعّد الحوثيون في اليمن الثلاثاء بمواصلة إطلاق صواريخ ومسيّرات نحو إسرائيل حتى يتوقف "العدوان" على قطاع غزة، معلنين شنّ ثلاث عمليات من هذا النوع منذ اندلاع الحرب بين الدولة العبرية وحركة حماس في السابع من تشرين الأول.



وجاء في بيان تلاه العميد يحيى سريع، الناطق العسكري باسم المتمردين المدعومين من إيران وبثّته قناة "المسيرة" التابعة لهم، إن "القوات المسلّحة اليمنية... تؤكد استمرارها في تنفيذ الضربات النوعية بالصواريخ والطائرات المسيّرة حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي"، مشيرًا إلى أن إطلاق مسيّرات الثلاثاء في اتجاه مدينة إيلات في جنوب إسرائيل هي "العملية الثالثة" منذ بدء الحرب.