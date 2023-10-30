تهديد بغارات جوية على منزل مراسلة "الجزيرة"!

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أعلنت قناة الجزيرة الناطقة بالإنجليزية، إن مراسلتها في قطاع غزة يمنى السيّد، تلقت اتصالا هاتفيًا من القوات الإسرائيلية تحذّرها بإخلاء منزلها، نظرًا لتعرضه لتهديد بغارات جوية، حسبما نشرت الشبكة على موقع "إكس"، اليوم الاثنين.



وكتب حساب للشبكة على موقع "إكس": "مراسلة الجزيرة الإنجليزية يمنى السيد تتلقى اتصالا تحذيريًا من الجانب الإسرائيلي لإخلاء منزلها تحت طائلة القصف".



وتواصلت CNN مع قوات الجيش الإسرائيلي للحصول على تعليق.

يأتي ذلك في غضون توسع العمليات البرية للجيش الإسرائيلي، وسط قصف متواصل لقطاع غزة.



وقٌتل 27 صحفيًا على الأقل، معظمهم من غزة، منذ رد إسرائيل على هجوم حماس في تشرين أول، بحسب لجنة حماية الصحفيين.