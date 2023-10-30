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بالفيديو- عدد من الأسرى الاسرائيليين يوجهون رسالة لنتنياهو!

30
OCTOBER
2023
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رسالة الأسرى الاسرائيليين الى نتنياهو:

بنيامين نتينياهو مرحبا، نحن موجودين في اسر حماس، ٢٣ يوم… بالامس كان هناك مؤتمر صحفي لعائلات الأسرى، ونحن نعرف انه كان من المفترض أن يكون هناك وقف اطلاق نار، وانت كان من المفترض ان تطلق سراحنا، كان يجب عليك ان تطلق سراحنا، وعدت ان تطلق سراحنا. ومع ذلك نحن نعاني من فشلك السياسي والأمني والعسكري، بسبب "الفشلة" التي تسببت بها في السابع من اوكتوبر، لأنه لم يكن اي جندي في المكان ولم يأتي الينا اي شخص، ولم يدافع هنا اي شخص، ونحن مواطنين بريئين وسذّج، مواطنين ندفع ضرائب لدولة اسرائيل، نحن الآن موجودين في الأسر في ظل شروط "لا شروط". انت تقتلنا، هل تريد أن تقتلنا كلنا، انت تريد من الحيش أن يقتلنا، ألا يكفي أنك ذبحت الجميع، ألا أن يكفيك أن هناك مواطنين اسرائيليين قتلوا، اطلق سراحنا الآن، أطلق سراح مواطنيهم وأسراهم الآن (تقصد الفلسطينيين)، أطلق سراحنا، أطلق سراح الجميع، نحن نستحق أن نعود لعائلاتنا، الآن الآن الآن (تصرخ بصوت عالي)

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