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مقتل فلسطينيين وإصابة 9 في مواجهات مع قوات إسرائيلية بجنين

30
OCTOBER
2023
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أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بمقتل فلسطينيين وإصابة 9 آخرين بجروح خطيرة، ليلة الإثنين، في مواجهات مع قوات إسرائيلية بمدينة جنين.
 
ونقلت الوكالة عن مصادر محلية قولها إن قوات إسرائيلية اقتحمت مدينة جنين بأكثر من 100 مركبة عسكرية من عدة محاور برفقة جرافتين عسكريتين، وتحاصر محيط مستشفى ابن سينا، بالتزامن مع تحليق طائرة استطلاع مسيرة فوق المدينة.
 
وأضافت أن القوات الإسرائيلية نشرت قناصتها على أسطح البنايات المحيطة بمستشفى ابن سينا، وأطلقت الرصاص الحي بشكل كثيف صوب المواطنين.
 
وذكرت جمعية الهلال الأحمر، بأن شابين أصيبا بالرصاص الحي بالصدر والبطن والأطراف، وثالث بشظايا الرصاص، خلال اقتحام القوات الإسرائيلية مدينة جنين.
 
وقال مدير مستشفى جنين الحكومي وسام بكر لوكالة الأنباء الفلسطينية، إن الشاب أمير عبد الله شربجي توفي متأثرا بإصابته الخطيرة بالرصاص الحي، كما وصل المستشفى 6 إصابات بالرصاص الحي إحداها خطيرة.
 
ودهست القوات الإسرائيلية شابا بمركبة عسكرية، وتم نقله إلى مستشفى ابن سينا، كما أصيب شابان بالرصاص الحي نقلا إلى مستشفى الرازي.
 
وأشار مراسل وكالة الأنباء الفلسطينية، إلى أن جرافات إسرائيلية بدأت بتجريف الشوارع والبنية التحتية في شوارع مدينة جنين، كما جرفت الشوارع المؤدية إلى المخيم ووضعت سواتر ترابية، في محاولة لعزل المخيم عن المدينة، ودمرت عددا من المحال التجارية على أطراف الشوارع.
 
ووفق الوكالة فإن جرافات الاحتلال العسكرية تعمدت تحطيم عدد من مركبات الفلسطينيين، كما استولت القوات الإسرائيلية على مركبتين.
 
كذلك أكد مصدر أمني، أن طائرة مسيرة أطلقت صاروخا على منزل عائلة القنيري في حي الحواشين بمخيم جنين، ما أدى لإصابة شاب بشظايا الصاروخ، وحدوث أضرار مادية في المنزل.
 
ونشرت مواقع وصفحات فلسطينية على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات توثق لحظة تفجير عبوة ناسفة بآلية للجيش الإسرائيلي في جنين، بالإضافة إلى سحب القوات الإسرائيلية لآلية يبدو أنها أصيبت في الاشتباكات مع الفلسطينيين.
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