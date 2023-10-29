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صمت وعجز دولي.. رغد صدام حسين تشبه ما يحدث في قطاع غزة بالحرب على العراق

29
OCTOBER
2023
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شبهت رغد صدام حسين ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين ما يحدث في قطاع غزة، بالحرب على العراق.
 
وكتبت في تدوينة عبر "إكس": "في هذه اللحظات نتذكر الحرب على العراق، وسيناريو مشابه لما حدث سابقا في بغداد ويحدث الآن في غزة".
 
وأضافت: "نفس الصمت والعجز الدولي، ولا قرار أممي يلتزم به المحتل لوقف آلة الحرب والعدوان على فلسطين". 
 
وختمت تدوينتها بالقول: "رحم الله شهداء غزة الأبطال، ولا حول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم".
 
 
ودخلت الحرب على غزة يومها الـ23 منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" في الـ7 من أكتوبر الجاري، حيث تستمر إسرائيل في قصف القطاع برا وبحرا وجوا.
 
وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي أكثر من 7800 قتيل و20 ألف جريح إضافة إلى نحو 2000 مفقود تحت الأنقاض، إلى جانب 111 قتيلا وأكثر من 1900 جريح في الضفة الغربية.
 
أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 310 عسكريين، فيما أسرت "حماس" أكثر من 222 إسرائيليا.
روسيا اليوم
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