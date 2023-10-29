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وزير الاتصالات الفلسطيني يكشف الطريقة التي قطعت فيها إسرائيل الاتصالات عن قطاع غزة

29
OCTOBER
2023
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كشف وزیر الاتصالات الفلسطيني إسحاق سدر رفض سلطات إسرائيل توصيل الاتصالات وشبكة الإنترنت في قطاع غزة حتى بعد مراجعة من قبل المنظمات الدولية، مشيرا إلى أن تعطيل الخدمة تم يدويا.
 
وأكد وزیر الاتصالات سدر أن تل أبيب عمدت إلى تعطيل خدمة الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة بشكل يدوي من قبل الإدارة الإسرائيلية.
 
وقال الوزير في مقابلة مع وكالة أنباء "نوفوستي" "إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي خضعت للمراجعة والتدقيق من قبل المنظمات الدولية، ولكنها رفضت إعادة هذه الخدمات إلى قطاع غزة مرة أخرى".
 
ووصف سدر هذه الخطوة بأنها "جريمة ضد الإنسانية، لأنه خلال فترة الحرب يتم منع وقطع الاتصالات والإنترنت بشكل كامل".
 
وأضاف أن الاتصالات داخل قطاع غزة مقطوعة وذلك بهدف منع أي شخص من طلب المساعدة.
 
هذا وسبق أن قال وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كارعي، إن الوزارة قطعت جميع علاقاتها مع شركة "ستارلينك" بسبب تصريحات إيلون ماسك. كما توعد الوزير الإسرائيلي بتدمير أنظمة "ستارلينك" في حال تم تسليمها إلى قطاع غزة.
 
وسبق أن قال ماسك بنفسه إنه سيقدم خدمات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية "ستارلينك" إلى المنظمات المعترف بها دوليا والتي تقدم المساعدة للمحتاجين في قطاع غزة.
روسيا اليوم
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