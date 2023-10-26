إعلام إسرائيلي: الإسرائيليون لا ينامون.. والطلب على المهدئات يرتفع

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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأنّ "الإسرائيليين لا ينامون"، في وقتٍ كثر فيه الطلب على الأدوية النفسية والمهدئات منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر حتى الآن"، أي منذ بداية معركة "طوفان الأقصى".

ووفق موقع "calcalist" الإسرائيلي، شهد الطلب على الأدوية النفسية والمهدئات في النظام الصحي زيادة حادة في الأسبوعين الماضيين في ظل الحرب الحالية في غزة.

وأوضح رئيس جمعية الصيادلة، ديفيد بيبو، أنه "هناك زيادة كبيرة في عدد المرضى الذين يحتاجون إلى صرف الوصفات الطبية النفسية، ويخزنون المزيد منها خوفاً من حدوث نقص".

ووفقاً له، "كانت هناك زيادة في الطلب الأسبوع الماضي بنسبة تتراوح بين 10% و20% مقارنة بالشهر السابق"، مضيفاً أنّ "أكثر الوصفات طلباً هي وصفات المهدئات لتقليل القلق والاكتئاب".