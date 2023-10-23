"الاحتلال يستخدم سلاحاً يذيب الجلد".. وعدد شهداء غزة تجاوز 5 آلاف

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قال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أشرف القدرة، إن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 23 مجزرة في الساعات الماضية، راح ضحيتها 436 شهيداً، منهم 182 طفلاً"، مشيراً إلى أن غالبية الشهداء هم من جنوبي القطاع.

وأكد القدرة أن "المجازر التي ارتكبها الاحتلال ضد العائلات بلغت 597 مجزرة، راح ضحيتها 3813 شهيداً"، لافتاً إلى أن العدد الأكبر منهم، لايزال تحت الأنقاض.

وأشار القدرة إلى أن "إجمالي ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ بدء العدوان على غزة بلغ 5087 شهيداً، منهم 2055 طفلاً، و1119 سيدة و217 مسناً إضافة الى إصابة 15273 مواطن بجراح مختلفة".

كذلك أكد القدرة تلقي وزارة الصحة 1500 بلاغ عن مفقودين لازالوا تحت الأنقاض منهم 830 طفلاً.

ولفت إلى أن "الطواقم الطبية تواجه إصابات بحروق شديدة، وإذابة للجلد لم تشاهدها من قبل على أجساد الجرحى، ويصعب التعامل معها".