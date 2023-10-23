سلطات العدو تبدأ بتوزيع مئات قطع السلاح على مستوطني الضفة

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بدأ مجلس مستوطنات شمال الضفة الغربية، اليوم، بتوزيع مئات قطع السلاح الآلية على المستوطنين، وذلك كإجراء احترازي إثر عملية «طوفان الأقصى» التي شهدت دخول مقاتلي «القسام» إلى مستوطنات «غلاف غزة».



ونقلت وكالة «صفا» الفلسطينية للأنباء عن موقع «0404» العبري، أن مسؤول مستوطنات شمال الضفة، يوسي داغان، تمكن من شراء 300 بندقية آلية من تبرّعات يهود الولايات المتحدة لمصلحة المستوطنين، وذلك في صفقة تبلغ قيمتها ملايين الشواكل.



وقال داغان إنه بدأ اليوم بتوزيع 200 قطعة سلاح على فرق الحراسة في المستوطنات، على أن تُوزّع 100 قطعة أخرى في الأيام القادمة.