الحرب والوضع الإنساني مدار بحث بين وزيري خارجيتي مصر وإيران

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صرَّح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية بأن الوزير سامح شكري تلقى مساء الأحد اتصالاً هاتفياً من حسين أمير عبد اللهيان وزير خارجية إيران.

وذكر أن الاتصال تضمن تبادلاً لوجهات النظر والتقييمات حول الأوضاع الميدانية والإنسانية المتردية في قطاع غزة، ومسارات التحرك للتخفيف من وطأة المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها الفلسطينيون في القطاع تحت وطأة القصف الإسرائيلي المستمر. وقد حرص شكري على التأكيد على خطورة توسيع رقعة الصراع وامتداد العنف ليشمل مناطق أخرى بشكل يهدد استقرار المنطقة ويُنذر بعواقب يصعب التنبؤ بمداها وتداعياتها.

وشكر عبد اللهيان مصر على الدور الذي تضطلع في توفير المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة، حيث اتفق الوزيران على ضرورة تنسيق الجهود لتوفير النفاذ الآمن والمستدام للمساعدات الإنسانية والإغاثية لغزة.

وأضاف المتحدث أن شكري أحاط نظيره الإيراني بنتائج قمة القاهرة للسلام، معرباً عن تطلعه للبناء على قمة القاهرة باعتبارها أول جهد جامع للأطراف الإقليمية والدولية من أجل التفاعل سياسياً مع الأزمة عبر تحديد مساحات مشتركة للتحرك.