الحرس الثوري الإيراني يعلن إجراء مناورات بحرية في مياه الخليج نصرة للشعب الفلسطيني

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أعلن الحرس الثوري الإيراني، عن "إجراء مناورات بحرية في المياه الشمالية للخليج نصرة للشعب الفلسطيني".

وقال قائد قوات التعبئة البحرية التابعة للحرس الثوري الأدميرال علي بخشايي، إن "هذه المناورات تضمنت تدريبات بحرية، في مدن أهواز وهنديجان وأروند كنار وقاعدة الإمام حسن مجتبي (ع) البحرية (جنوب وجنوب غرب البلاد)"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية- إرنا.

وأضاف بخشايي أن "المشاركين أعربوا، في هذه المناورات، عن استنكارهم للجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني في حق المدنيين الأبرياء داخل قطاع غزة"، مشيرا إلى أن أفراد طواقم السفن المشاركة أعلنوا عن جاهزيتهم للدفاع عن شعب فلسطين".

وكان الحرس الثوري الإيراني أعرب الأسبوع الماضي، عن "أمله في إتاحة الفرصة لاستخدام قدرات إيران بمحو جبهة الباطل"، مؤكدا أن "مصير الصهاينة إلى زوال".