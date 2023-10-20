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الأمم المتحدة:أولى المساعدات قد تدخل غزة في اليومين المقبلين

20
OCTOBER
2023
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تتوقع الأمم المتحدة أن يبدأ دخول الشحنات الأولى من المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح يوم غد السبت على أقرب تقدير، فيما أعلنت إسرائيل إن سيتم تحديد موعد لدخول تلك المساعدات.
 
تفصيلا، أعلن منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة مارتن غريفيث، اليوم الجمعة، أن أول شحنة مساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح مع مصر، ستدخل غدا السبت على أقرب تقدير، بعد أن كان متوقعا أن تدخل اليوم الى القطاع المحاصر.
 
ونقل المتحدث باسم غريفيث في جنيف عنه قوله "نحن في محادثات معمقة مع كل الأطراف المعنية لتأمين بدء عملية دخول المساعدات إلى غزة في أسرع وقت ممكن.. يفترض أن تبدأ أول شحنة بالدخول اعتبارا من يوم غد على أقرب تقدير"، وفقا لفرانس برس.
 
 
يأتي هذا فيما قالت وكالة الأسوشيتد برس إنه تمت إزالة كتل إسمنتية استعدادا لفتح معبر رفح أمام المساعدات لقطاع غزة.
 
 في الأثناء، وصل الأمين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريش مطار العريش، ومن المنتظر أن يتوجه إلى معبر رفح لعقد مؤتمر صحفي مشترك مع قائد المنطقة الوسطى الأميركية.
 
من ناحيته، قال الجيش الإسرائيلي إنه "سيتم تحديد موعد دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر معبر رفح"، دون أن يكشف مزيدا من التفاصيل.
 
وفي جنيف، قال مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، اليوم الجمعة، إنه يجري محادثات متقدمة مع جميع الأطراف المعنية بالصراع بين إسرائيل وحركة حماس لضمان بدء إدخال المساعدات إلى غزة قريبا.
 
 وقال ينس لاركيه، المتحدث باسم المكتب "نجري مفاوضات مستفيضة ومتقدمة مع جميع الأطراف المعنية لضمان بدء عملية المساعدات في غزة في أسرع وقت ممكن وفي ظل الظروف المناسبة".
 
وأضاف "لقد شجعتنا التقارير التي تفيد بأن الأطراف المختلفة تقترب من التوصل إلى اتفاق بشأن الأساليب، وأن تسليم أول (مساعدات) من المقرر أن يبدأ بعد غد أو نحو ذلك".
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