قوات إسرائيلية تقتحم مدينتي رام الله والبيرة من عدة محاور

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اقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي مدينتي رام الله والبيرة في الضفة الغربية، من عدة محاور، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا.

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية بأن قوة كبيرة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت عدة أحياء في المدينتين، وسيرت آلياتها في أحياء عين مصباح والإرسال وبطن الهوى.

وأضافت "وفا" أن نحو 25 آلية عسكرية إسرائيلية اقتحمت، اليوم الجمعة، بلدة عوريف جنوبي مدينة نابلس، وقامت بتفجير أحد المنازل.

وكان قد قال مسؤولون فلسطينيون إن القوات الإسرائيلية داهمت ونفذت ضربة جوية في مخيم نور شمس للاجئين قرب مدينة طولكرم، مما أدى إلى مقتل 12 شخصا على الأقل، فيما ذكرت الشرطة الإسرائيلية أن شرطيا قتل خلال المداهمة.