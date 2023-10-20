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في هذا اليوم سيفتح معبر رفح أمام المساعدات

20
OCTOBER
2023
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رجحت مصادر أميركية، اليوم الجمعة، فتح معبر رفح لإدخال المساعدات إلى الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة يوم غد السبت.
 
ويأتي هذا، إن تم بالفعل، بعد أن أعلنت القاهرة، فجر الخميس، أنّ الرئيسين المصري عبد الفتّاح السيسي والأميركي جو بايدن اتّفقا خلال مكالمة هاتفية على "إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح بشكل مستدام"، بحسب بيان للرئاسة المصرية.
 
ولم يحدّد البيان المصري متى سيبدأ دخول المساعدات للقطاع، لكنّه أتى بعيد إعلان بايدن أنّ السيسي وافق على السماح بإدخال 20 شاحنة كدفعة أولى من شاحنات المساعدات الإنسانية عبر رفح إلى القطاع المحاصر الذي يقطنه 2.4 مليون شخص.
 
وكان الرئيس الأميركي توقع، الخميس، ألا تعبر هذه الشاحنات قبل يوم الجمعة لأنّ الطريق حول المعبر يحتاج لتصليحات.
 
ومنذ بداية الحرب تم قصف الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي، الممر الوحيد لقطاع غزة الى العالم الخارجي غير الخاضع للسيطرة الإسرائيلية، 4 مرات الأمر الذي دفع الجانب المصري إلى اغلاقه مؤقتا وإجلاء الموظفين.
 
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