التصعيد في غزة.. مقتل 3 في الضفة والعشرات في قطاع غزة

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قتل 3 فلسطينيين برصاص القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بينما قتل عشرات المواطنين، فجر الخميس، في غارات للطيران الإسرائيلي الحربي على منازل المواطنين في مناطق مختلفة من قطاع غزة.

ففي قطاع غزة، أفادت مصادر محلية، بأن طائرات إسرائيلية شنت عدة غارات على منازل المواطنين في رفح، أدت إلى مقتل أكثر من 30 شخصا من 3 عائلات هي "بريكة، وحسونة، وضهير"، إضافة إلى عشرات الإصابات، نقلوا إلى مستشفى الشهيد أبو يوسف النجار.

قصفت طائرات إسرائيلية الطابق العلوي في برج المصري بمدينة رفح.

قتل مواطن وأصيب 21 آخرين في قصف إسرائيلي لمنزل يعود لعائلة مخيمر غربي خان يونس.

وصل عشرات الضحايا إلى المستشفيات جراء قصف عدة منازل متفرقة شمال غزة، حيث شنت طائرات إسرائيلية سلسلة غارات على مخيم جباليا شمال القطاع، استهدفت منزل عائلة المدهون.

قصفت طائرات إسرائيلي شقة سكنية في عمارة النمنم بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

مقتل 3 في الضفة

وفي الضفة الغربية المحتلة، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بمقتل 3 فلسطينيين في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس برصاص القوات الإسرائيلية في حوادث منفصلة.

اندلعت مواجهات بقرية بدرس، غربي رام الله، عقب اقتحامها من قبل قوات إسرائيلية فجر الخميس مما أدى لمقتل الشاب جبريل عوض وإصابة آخر بالرصاص الحي.

لقي فتى يبلغ من العمر 14 عاما من مخيم الدهيشة حتفه فجر اليوم متأثرا بإصابته الخطيرة برصاص القوات الإسرائيلية

لقي فتى آخر يبلغ من العمر 16 عاما من مخيم نور شمس شرقي مدينة طولكرم حتفه بعد إصابته برصاص إسرائيلي.

ولم يصدر على الفور تعليق من جانب إسرائيل.

وقُتل عشرات الفلسطينيين في الضفة الغربية في أحدث موجة من تصاعد العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين.