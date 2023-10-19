living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

التصعيد في غزة.. مقتل 3 في الضفة والعشرات في قطاع غزة

19
OCTOBER
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
قتل 3 فلسطينيين برصاص القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بينما قتل عشرات المواطنين، فجر الخميس، في غارات للطيران الإسرائيلي الحربي على منازل المواطنين في مناطق مختلفة من قطاع غزة.
 
ففي قطاع غزة، أفادت مصادر محلية، بأن طائرات إسرائيلية شنت عدة غارات على منازل المواطنين في رفح، أدت إلى مقتل أكثر من 30 شخصا من 3 عائلات هي "بريكة، وحسونة، وضهير"، إضافة إلى عشرات الإصابات، نقلوا إلى مستشفى الشهيد أبو يوسف النجار.
 
قصفت طائرات إسرائيلية الطابق العلوي في برج المصري بمدينة رفح.
 
قتل مواطن وأصيب 21 آخرين في قصف إسرائيلي لمنزل يعود لعائلة مخيمر غربي خان يونس.
 
وصل عشرات الضحايا إلى المستشفيات جراء قصف عدة منازل متفرقة شمال غزة، حيث شنت طائرات إسرائيلية سلسلة غارات على مخيم جباليا شمال القطاع، استهدفت منزل عائلة المدهون.
 
قصفت طائرات إسرائيلي شقة سكنية في عمارة النمنم بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
 
 مقتل 3 في الضفة
 
وفي الضفة الغربية المحتلة، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بمقتل 3 فلسطينيين في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس برصاص القوات الإسرائيلية في حوادث منفصلة.
 
اندلعت مواجهات بقرية بدرس، غربي رام الله، عقب اقتحامها من قبل قوات إسرائيلية فجر الخميس مما أدى لمقتل الشاب جبريل عوض وإصابة آخر بالرصاص الحي.
 
لقي فتى يبلغ من العمر 14 عاما من مخيم الدهيشة حتفه فجر اليوم متأثرا بإصابته الخطيرة برصاص القوات الإسرائيلية
 
لقي فتى آخر يبلغ من العمر 16 عاما من مخيم نور شمس شرقي مدينة طولكرم حتفه بعد إصابته برصاص إسرائيلي.
 
 ولم يصدر على الفور تعليق من جانب إسرائيل.
 
وقُتل عشرات الفلسطينيين في الضفة الغربية في أحدث موجة من تصاعد العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   