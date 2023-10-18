مقتل أكثر من 50 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على غزة فجر اليوم بينهم 37 شخصا بمجزرة جديدة على جباليا

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أعلنت وزارة الداخلية في غزة عن مقتل 37 فلسطينيا في غارات إسرائيلية جديدة على جباليا شمال قطاع غزة، فيما قتل 12 شخصا في غارات على في خانيونس.

وقالت الوزارة أن الغارات تركزت على منطقتي القصاصيب وحليمة السعدية في جباليا.

كما قتل فلسطينيان وأصيب آخرون بقصف إسرائيلي على خانيونس جنوب غزة، في حين أعلن الدفاع المدني الفلسطيني مقتل فلسطينيين اثنين في غارة إسرائيلية على مخبز بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة. كما سقط قتلى آخرين بغارة على منزل في المخيم ذاته.

وأفادت مصادر إعلامية بسقوط قتلى وجرحى بغارات إسرائيلية على حي اليرموك وسط مدينة غزة.

وأعلن مدير مستشفى الشفاء بقطاع غزة، أن الوضع في جميع مستشفيات قطاع غزة، خرج عن السيطرة تماما، وذلك بعد تسبب الجيش الإسرائيلي بمجزرة إثر قصف مستشفى المعمداني وسط غزة مخلفة 500 قتيل ومئات الجرحى.