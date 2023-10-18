أبو الغيط: أي عقل من جهنم ذلك الذي يقصف مستشفى بنزلائه العزل عن عمد

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أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، المجزرة التي ارتكبتها إسرائيل بقصفها مستشفى المعمداني، مؤكدا أن الآليات العربية توثق جرائم الحرب ولن يفلت المجرمون بأفعالهم.

وقال أحمد أبو الغيط: "أي عقل من جهنم ذلك الذي يقصف مستشفي بنزلائه العزل عن عمد؟.. آلياتنا العربية توثق جرائم الحرب ولن يفلت المجرمون بأفعالهم".

وأضاف: "لابد للغرب أن يوقف هذه المأساة وفورا".

كما أصدرت الخارجية المصرية مساء اليوم الثلاثاء، بيانا بشأن المجزرة التي ارتكبتها إسرائيل بقصفها مستشفى المعمداني في غزة والذي أسفر عن أكثر من 500 قتيل (وفق مسؤول بوزارة الصحة في غزة).

واعتبرت وزارة الخارجية المصرية في بيان، أن هذا القصف المتعمد لمنشآت وأهداف مدنية، يعتبر انتهاكا خطيرا لأحكام القانون الدولي والإنساني، ولأبسط قيم الإنسانية، مطالبة إسرائيل بالوقف الفوري لسياسات العقاب الجماعي ضد أهالي قطاع غزة.

وأفاد مراسل RT في قطاع غزة، أن طائرات الجيش الإسرائيلي استهدفت مستشفى "المعمداني" في وسط مدينة غزة، مخلفة 500 قتيل على الأقل وعشرات الجرحى في مجزرة جديدة.

هذا وأعلن مدير مستشفى الشفاء بقطاع غزة، أن الوضع في جميع مستشفيات قطاع غزة، خرج عن السيطرة تماما، وذلك بعد تسبب الجيش الإسرائيلي بمجزرة إثر قصف مستشفى المعمداني وسط غزة مخلفة 500 قتيل.

كما قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، يوم الثلاثاء، إن ستة أشخاص على الأقل قتلوا، وأصيب العشرات بعد أن تعرضت إحدى مدارسها في قطاع غزة لقصف إسرائيلي.

يذكر أن القطاع الصحي في غزة يعاني نقصا حادا في جميع المعدات واللوازم الطبية، كما أن انقطاع التيار الكهربائي لليوم العاشر على التوالي في قطاع غزة، يزيد من التهديد والعبء الواقع على كاهل المؤسسات الصحية، التي حذرت من أن إمدادات الوقود المتوفرة لديها لا تكفي إلا لمدة 24 ساعة فقط.