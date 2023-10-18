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العراق يعلن الحداد على ضحايا غزة ويدين القصف الإسرائيلي لمستشفى المعمداني

18
OCTOBER
2023
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أعلنت الحكومة العراقية، مساء يوم الثلاثاء، الحداد ثلاثة أيام على ضحايا غزة، فيما دانت القصف الإسرائيلي الهمجي لمستشفى المعمداني.
 
وقال المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي في بيان صحفي: "بينما تعمل الجهود الطيبة من أنحاء العالم كافة، على وقف إطلاق النار في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإغاثة المنكوبين من أبناء شعبنا الفلسطيني وتخفيف وطأة الهجمة البشعة التي تمارسها قوات الاحتلال الصهيوني، تأتي الأنباء لتحمل معالم جريمة حرب كاملة، ولترتكب هذه القوات مجزرة في غاية التحلل من كل الالتزامات الأخلاقية والإنسانية، عبر قصف المستشفى المعمداني وسط قطاع غزة المحتل، بما تسبب في استشهاد المئات من الأطفال والنساء والمصابين والجرحى".
 
وأضاف: "ويكون الصهاينة بذلك قد مضوا بعيدا في تجاوز كل الحدود والخطوط الحمراء، في عدوان يمتد إلى ماضيهم المخزي في ارتكاب المجازر من قانا وصبرا وشاتيلا، وصولا إلى جريمتهم النكراء الحاضرة".
 
وتابع: "لقد ارتفعت وطأة حمل المسؤولية على المجتمع الدولي وعلى كل مراقب يرى هذه التجاوزات من جانب الصهاينة، وصار العالم بأسره مدعوا إلى اتخاذ ما هو أكثر من الاستنكار والشجب، من أجل وقف آلة الموت الإسرائيلية التي تستهدف المدنيين، وهي واهمة أنها بذلك ستصفي القضية الفلسطينية، وندعو أشقاءنا العرب والدول الصديقة والعالم الحر، إلى تبني موقف موحد عبر إصدار قرار عاجل وفوري عن مجلس الأمن الدولي لوقف هذا العدوان القبيح السافر".
 
وبين العوادي: "ونجد في هذا اليوم الحزين، فرصة لتكرار موقف العراق الثابت والمبدئي من حق الشعب الفلسطيني في حياة حرة كريمة على أرضه وترابه الوطني، وأن لا تراجع عن نيل هذا الحق الذي لن يسقط بتقادم الزمن، ولن يزداد إلا رسوخا، كما نعلن الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية العراق لمدة ثلاثة أيام، ولاء وإكراما للأرواح البريئة التي سقطت ضحية الصمت الدولي قبل أن تسقط ضحية لنار العدوان الهمجي".
 
من جهتها قالت وزارة الخارجية العراقية في بيان صحفي: "ندين بأشد العبارات قصف سلطة الاحتلال لمستشفى المعمداني الأهلي في قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط مئات الشهداء الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين".
 
هذا وقال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، أن الأمريكيين يتحملون مسؤولية مجزرة المعمداني وهم أعطوا غطاء غير محدود لإسرائيل.
 
كما قرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الانسحاب من القمة الرباعية المقررة يوم الأربعاء، مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، والملك الأردني عبد الله الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وذلك فور بلوغه خبر قصف مستشفى المعمداني في غزة والذي أسفر عن مقتل 500 شخص على الأقل.
 
وأعلن مدير مستشفى الشفاء بقطاع غزة، أن الوضع في جميع مستشفيات قطاع غزة، خرج عن السيطرة تماما، وذلك بعد تسبب الجيش الإسرائيلي بمجزرة إثر قصف مستشفى المعمداني وسط غزة مخلفة 500 قتيل.
روسيا اليوم
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