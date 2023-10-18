العاهل الأردني: الحرب بين إسرائيل وحماس "دخلت مرحلة خطيرة ستجر المنطقة إلى كارثة"

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حذّر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الثلاثاء من أنّ الحرب بين إسرائيل وحماس "دخلت مرحلة خطيرة ستجرّ المنطقة إلى كارثة لا تحمد عقباها" وذلك في أعقاب قصف طال مستشفى في غزة وأوقع 200 قتيل على الأقلّ.

وقال بيان صادر عن الديوان الملكي إنّ الملك عبد الله "حذّر من أنّ هذه الحرب التي دخلت مرحلة خطيرة ستجرّ المنطقة إلى كارثة لا تُحمد عقباها، وعلى المجتمع الدولي وضع حد لسفك الدماء الذي يشكل استمراره وصمة عار على الإنسانية".

وعبّر الملك عن "إدانته الشديدة واستنكاره بأشد العبارات المجزرة البشعة التي ارتكبتها إسرائيل بحق المدنيين الأبرياء والمصابين والمرضى الذين كانوا يتلقون العلاج في مستشفى المعمداني في غزة".

واعتبر أنّ "هذه جريمة حرب نكراء لا يمكن السكوت عنها، وعلى إسرائيل أن توقف عدوانها الغاشم على غزة فورا، الذي يتنافى مع القيم الإنسانية والأخلاقية ويشكل خرقا فاضحا لقواعد القانون الدولي الإنساني".

وأعرب الملك عن "تعازيه لأسر الشهداء، مترحما على أرواحهم"، بحسب لبيان.

وأكّد أنّ "الأردن سيبقى في طليعة المدافعين عن حقوق الأشقاء الفلسطينيين وقضيتهم العادلة".