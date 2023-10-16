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خبير مصري يتحدث عن "زوال إسرائيل بشكل غير متوقع"

16
OCTOBER
2023
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أكد الكاتب والخبير المصري عبد الحليم قنديل أن إسرائيل ستنتهي وتزول في السنوات المقبلة، مشيرا إلى أن زوال إسرائيل ليس بالشكل الذي يتخيله البعض.
 
وأضاف قنديل خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة "إم بي سي مصر"، أن بقاء إسرائيل في المنطقة هو خطر في حد ذاته على أمن مصر وبقائها، مشيرا إلى أن الباب أغلق أمام حل الدولتين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
 
وأوضح الكاتب، أن منظور انتهاء إسرائيل سيكون عبر إنشاء دولة واحدة عدد الفلسطينيين فيها أكثر من الإسرائيليين، معلقا: "خلال الـ 40 سنة القادمين سيكون هناك دولة كبيرة في فلسطين فيها أقلية إسرائيلية.
 
وقال الكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل، إن المختلف في الحرب الراهنة على غزة هو الدم الكثير والصدام العنيف والألم المتبادل.
 
وأضاف أن الصدام إذا ظل محصورا في غزة فإن الأمر قد يستمر لثلاثة أسابيع مقبلة وقد يصل إلى شهر.
 
وأشار إلى أنه إذا امتد الصراع ودخلت الجبهة اللبنانية على الخط، فلا يمكن حينها تحديد موقع محتمل لنهاية الصراع.
 
ولفت إلى أن مصر في الحرب الراهنة على غزة تجد نفسها في قلب الحدث وليس فقط من ضحاياه وليست على الهامش.
 
وتابع: "المطلوب من مصر هو أن تكون مصر.. فدولتنا عاشت طوال عمرها مرتبطة بما حولها، ومصر هي الدولة العربية الوحيدة التي لا يعد اهتمامها بشأنها الداخلي عزلة عما حولها بل اندماج فيه".
 
وشدد على أن فلسطين قضية وطنية مصرية، موضحا أنه على مدار التاريخ كانت معارك مصر التكوينية الكبرى دارت في الشرق العربي وتحديدا في فلسطين، ما يصنع عمقا في الارتباط المصري بالقضية الفلسطينية.
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