وكالة الأنباء الفلسطينية تعدل تصريحات عباس بشأن حماس

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عدلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، الإثنين، مضمون تصريحات الرئيس محمود عباس بشأن حركة حماس.

وكانت "وفا" نشرت، مساء الأحد، تفاصيل مباحثات هاتفية أجراها عباس مع رئيس جمهورية فنزويلا نيكولاس مادورو.

وفي النسخة الأولى، نقلت الوكالة عن عباس قوله إن "سياسات وأفعال حماس لا تمثل الشعب الفلسطيني"، وإن "برامج وقرارات منظمة التحرير الفلسطينية هي التي تمثل الشعب الفلسطيني بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني".

وعقب ذلك، عدلت "وفا" هذا النص، واكتفت بالقول إن عباس أكد أن "سياسات وبرامج وقرارات منظمة التحرير الفلسطينية هي التي تمثل الشعب الفلسطيني بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وليس سياسات أي تنظيم آخر".

وحذف الخبر المعدل جملة: "سياسات وأفعال حماس لا تمثل الشعب الفلسطيني".

وسبق لعباس أن عبر عن رفضه "قتل المدنيين من الجانبين"، ودعا لإطلاق سراح "المدنيين والأسرى والمعتقلين من الجانبين".

كما جدد التأكيد على "نبذ العنف والالتزام بالشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة والمقاومة الشعبية السلمية والعمل السياسي طريقا للوصول لأهدافنا الوطنية".