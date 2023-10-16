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إسرائيل تستهدف "الدفاع المدني" في غزة

16
OCTOBER
2023
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استهدف الجيش الإسرائيلي، فجر الإثنين، طاقما يتبع للدفاع المدني كان في طريقه للمشاركة في عمليات الإنقاذ بعد القصف الذي طال مدينة غزة.
وقالت مصادر فلسطينية إن عدد قتلى أطقم الإسعاف والدفاع المدني بعد استهداف الجيش الإسرائيلي لهم، بلغ 7 أشخاص.
 
وأفاد المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، بأن الجيش الإسرائيلي "قصف طواقمنا أثناء توجهها لمهمة إنقاذ في تل الهوى".
 
وكثفت إسرائيل فجر الإثنين غاراتها على مناطق جباليا وتل الهوى والطرق الرئيسية في قطاع غزة، حسبما أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية".
 
وحذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية من أن احتياطيات الوقود في جميع المستشفيات في قطاع غزة من المتوقع أن تكفي لنحو 24 ساعة فحسب.
 
وأضاف المكتب على موقعه الإلكتروني "توقف المولدات الاحتياطية سيعرض حياة آلاف المرضى للخطر".
 
من جانبه، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يوم الأحد حركة "حماس" إلى إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم دون أي شروط، كما دعا إسرائيل إلى السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة الفلسطيني على وجه السرعة ودون أي عراقيل.
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