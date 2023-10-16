إسرائيل توافق على تخفيف قيود اقتناء الأسلحة النارية

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وافقت لجنة الأمن الوطني في إسرائيل، ليل الأحد، على لائحة تخفف القيود المفروضة على إصدار رخصة اقتناء وحمل الأسلحة النارية.

وتبين خلال مناقشة اللجنة تقديم ما يقرب من 41 ألف طلب للحصول على تراخيص لحمل الأسلحة، منذ السابع من أكتوبر الجاري، يوم بدء هجوم حركة حماس على إسرائيل، وفقا لصحيفة "والا" الإسرائيلية.

وقال رئيس اللجنة زفيكا فوجل: "كجزء من المجهود الحربي، نسمح لمواطني دولة إسرائيل بزيادة أمنهم الشخصي والمجتمعي".

وتابع: "ليس لديّ أدنى شك في أن الشعور بالأمان والحاجة إلى الحماية، حماية أنفسنا وعائلاتنا، لن يقل في العام المقبل، بل سيشتد، وعلينا أن نستجيب لهذا الشعور".

وكانت إسرائيل وزعت قبل أيام، الآلاف من قطع السلاح على سكان المستوطنات، تزامنا مع تصعيد القصف العنيف على قطاع غزة.

وأظهر مقطع فيديو متداول على منصة "إكس"، "تويتر" سابقا، وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، يوزع الأسلحة بنفسه على سكان مستوطنات إسرائيلية.