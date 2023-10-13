وزير دفاع أميركا من تل أبيب: نحذر أي طرف يفكر بتوسيع رقعة الصراع!

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أكد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت، أن "الدعم الأميركي لإسرائيل راسخ وننسق عن قرب معها لإطلاق سراح الرهائن الذين اختطفتهم حماس".

ورأى أوستن، أنه "لا يوجد مبرر للإرهاب ولا للمذبحة التي ارتكبتها حماس"، مشدداً على أن "حماس لا تعبر عن تطلعات الشعب الفلسطيني، ووحشتها حماس تذكرني بتنظيم الدولة".

وحذر من "أي طرف يفكر بتوسيع رقعة الصراع، وسنتأكد من امتلاك إسرائيل ما تحتاجه للدفاع عن نفسها"، مضيفاً "إرسال حاملة الطائرات جيرالد فورد إلى المنطقة رسالة ردع قوية".