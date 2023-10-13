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الجزائر وواشنطن تجريان "محادثات معمقة"

13
OCTOBER
2023
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ذكرت وزارة الخارجية الجزائرية يوم الخميس، أن وفدا جزائريا هاما أجرى "محادثات معمقة" مع وفد أمريكي في أشغال الدورة السادسة للحوار الاستراتيجي الجزائري-الأمريكي، بواشنطن.
 
وأوضح بيان وزارة الخارجية أن "هذا اللقاء الذي يندرج في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين الجزائر والولايات المتحدة، قد سمح للجانبين بتقييم شراكتهما وبحث أفاق تعميقها".
 
كما أشار البيان إلى أن "وفدا جزائريا هاما متعدد القطاعات، بقيادة الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، لوناس مقرمان، قد أجرى محادثات معمقة مع ممثلي عديد الإدارات الأمريكية وذلك في إطار أفواج عمل مخصصة للمسائل السياسية والأمنية والاقتصادية والثقافية".
 
 
وأضاف البيان أن "الأمين العام  مقرمان، قد أجرى على هامش هذه الدورة محادثات مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكي، باربرا ليف".
 
و خلص بيان وزارة الخارجية إلى التأكيد بأن "المحادثات قد تمحورت حول آفاق التعاون الثنائي والمسائل الإقليمية ذات الاهتمام المشترك".
 
وتأتي هذه الدورة عقب زيارة العمل التي قام بها وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، إلى واشنطن شهر أغسطس الماضي.
روسيا اليوم
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