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اقتحمت قوة كبيرة من الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة بلدة بيت أمر شمال مدينة الخليل في الضفة الغربية، وحاصرت منزلا في محاولة لاعتقال مجموعة من الشبان الفلسطينيين.

قوة إسرائيلية تفشل في اعتقال مطلوبين من بلدة فلسطينية شمال الخليل (فيديو)آخر تطورات الحرب على غزة في يومها السابع عقب عملية "طوفان الأقصى" لحظة بلحظة

وعقب الاقتحام اندلعت اشتباكات بين الفلسطينيين في البلدة والجيش الإسرائيلي.

وأفادت مراسلة RT في وقت لاحق بانسحاب القوات الإسرائيلية من البلدة بعد فشلها في اعتقال الشبان المطلوبين.

ومنذ انطلاق عملية "طوفان الاقصى" السبت الماضي تتواصل المواجهات بين الشبان الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية، مع استمرار الاقتحامات الإسرائيلية لمختلف مدن الضفة الغربية ومخيماتها.

وفجر يوم السبت 7 أكتوبر 2023 أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس بدء عملية "طوفان الأقصى".

وأطلقت أكثر من 5 آلاف صاروخ من قطاع غزة، واقتحم المقاتلون الفلسطينيون عددا من مستوطنات الغلاف واشتبكوا بحرب شوارع مع القوات الإسرائيلية وقتلوا وجرحوا عددا كبيرا من جنودها كما أسروا عددا من الجنود والمستوطنين، واستولوا على آليات إسرائيلية عسكرية ومدنية.