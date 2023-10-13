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نداء لجمع تبرعات لسكان غزة والضفة.. وزيارة أعداد النازحين

13
OCTOBER
2023
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أطلقت الأمم المتحدة الخميس نداء عاجلا لجمع تبرعات بقيمة 294 مليون دولار من أجل مساعدة السكان في كل من قطاع غزة والضفة الغربية.
 
وقال مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة "أوشا" في بيان إن هذا المبلغ يهدف لمساعدة أكثر من 1.2 مليون شخص في غزة والضفة الغربية.
 
وحذر المكتب من أن المنظمات الإنسانية لم تعد لديها الموارد اللازمة "للاستجابة بشكل مناسب لاحتياجات الفلسطينيين الضعفاء".
 
آلاف النازحين في غزة
 
أعلنت الأمم المتحدة الجمعة أن أكثر من 423 ألف شخص أُجبروا على الفرار من منازلهم في قطاع غزة الذي يتعرّض لقصف إسرائيلي عنيف منذ شنّت حركة حماس هجوما مباغتا على جنوب إسرائيل السبت.
 
وأفاد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في بيان بأن عدد النازحين في القطاع المكتظ بـ2.3 مليون نسمة ارتفع بحلول مساء الخميس "بمقدار 84.444 شخصا إضافيا ليصل إلى 423.378 نازحا".
 
 
صور خاصة بسكاي نيوز عربية لمشاهد الدمار في غزة
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