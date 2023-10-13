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بالصورة ... "ليس دفاعا عن النفس".. الملكة رانيا تعلق على الأحداث الأخيرة في فلسطين

13
OCTOBER
2023
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شاركت ملكة الأردن رانيا العبد الله، منشورا في شكل "ستوري" على منصة "إنستغرام"، أعربت فيه عن اعتراضها على التصعيد الإسرائيلي الأخير في غزة الذي راح ضحيته مئات المدنيين.
 
وكتبت الملكة في "الستوري": "لا يمكن اعتباره دفاعا عن النفس إذا كنت قوة محتلة"، في إشارة إلى العمليات العدائية الإسرائيلية في غزة، وتحجج تل أبيب بأنها جاءت "دفاعا عن النفس"، على خلفية تنفيذ كتائب القسام هجوما واسعا ضد مستوطنات الغلاف.
 
 
وقد أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس فجر يوم السبت 7 أكتوبر 2023 بدء عملية "طوفان الأقصى" مطلقة أكثر من 5 آلاف صاروخ من قطاع غزة، كما نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية حيث اقتحموا عددا من مستوطنات الغلاف واشتبكوا بحرب شوارع مع القوات الإسرائيلية وقتلوا وجرحوا عددا منهم كما أسروا عددا من الجنود والمستوطنين، وسيطروا على آليات إسرائيلية.
روسيا اليوم
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