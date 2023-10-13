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بعد بيان الجيش الإسرائيلي.. الأونروا تنقل مركزها لجنوب غزة

13
OCTOBER
2023
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أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، أنها نقلت مقر عملياتها المركزي وموظفيها الدوليين إلى جنوب غزة، لمواصلة عملياتها الإنسانية ودعم موظفيها واللاجئين الفلسطينيين.
 
وأضافت الوكالة على منصة "إكس"، "تويتر" سابقا: "نحث السلطات الإسرائيلية على حماية جميع المدنيين في ملاجئ الأونروا بما في ذلك المدارس".
 
وجاء قرار الوكالة بعد بيان الجيش الإسرائيلي، الذي طلب خلاله نحو نصف سكان غزة بإخلاء شمال القطاع والتوجه إلى جنوبه.
 
وصباح الجمعة أمر الجيش "كافة سكان مدينة غزة" بإخلائها والتوجه إلى جنوب القطاع، مع دخول الحرب مع حركة حماس يومها السابع.
 
ودعا الجيش في بيان "كافة سكان مدينة غزة لإخلاء منازلهم والتوجه جنوبا من أجل حمايتهم والتواجد جنوب وادي غزة"، مؤكدا أنه "لن يسمح بالعودة إلى مدينة غزة إلا بعد صدور بيان يسمح بذلك".
 
وأكد الجيش للسكان ضرورة "التوجه جنوبا حفاظا على أمنكم الشخصي وأمن عائلاتكم"، مشددا على أنه "ممنوع الاقتراب من منطقة السياج (الحدودي) مع إسرائيل".
 
وأتى البيان بعد ساعات من إعلان الأمم المتحدة أن الجيش الإسرائيلي أبلغها بوجوب أن ينتقل جميع سكان شمال قطاع غزة، البالغ عددهم 1.1 مليون نسمة، إلى جنوب القطاع خلال 24 ساعة، مشيرة إلى أنها طلبت منه "إلغاء" هذا الأمر.
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