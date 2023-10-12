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الأمن العام الأردني: إغلاق جسر الملك حسين أمام حركة المسافرين والشحن

12
OCTOBER
2023
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أعلنت مديرية الأمن العام الأردني إغلاق جسر الملك حسين اليوم الخميس من الطرف الآخر عقب السماح بمغادرة 1250 مسافرا فقط.
 
وأشارت مديرية الأمن العام إلى أنه تم إغلاق الجسر أمام حركة المسافرين والشحن من الطرف الآخر.
 
وأهابت المديرية بالجميع التقيد بما يصدر من بيانات بخصوص حركة السفر ومتابعة وسائل الإعلام لمعرفة أي جديد بخصوص أوقات عمل الجسور والمعابر.
 
وشهدت المعابر الحدودية بين الأردن وإسرائيل موجة نزوح كبيرة للسياح الأجانب خلال الأيام الست الماضية، والذين تعذر سفرهم عبر مطار بن غوريون بسبب إلغاء غالبية شركات الطيران العالمية لرحلاتها من وإلى إسرائيل.
 
وتسببت حالة الخوف والهلع بين السياح الأجانب إلى إحداث أزمة مرورية على المعابر بسبب تقييد الطرف الإسرائيلي لأعداد المغادرين للأضاري الفلسطنية باتجاه الأردن إلى جانب تحديد ساعات العمل.
 
وأطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة فجر السبت عملية "طوفان الأقصى"، ردا على اعتداءات القوات الإسرائيلية والمستوطنين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، حيث نفذت هجوما كبيرا برا وبحرا وجوا وخاضت حرب شوارع مع الجيش الإسرائيلي.
 
وفي المقابل، أطلقت القوات الإسرائيلية عملية "السيوف الحديدية" وشنت غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة جراء الحصار الإسرائيلي.
 
وأسفرت الغارات المتواصلة منذ السبت عن دمار هائل بالمناطق السكانية وخسائر كبيرة في الأرواح وحالة نزوح جماعي من القطاع.
روسيا اليوم
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