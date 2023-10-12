لواء مصري يتحدث عن مصير نتنياهو بعد "طوفان الأقصى"

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قال اللواء المصري المتقاعد والمفكر الاستراتيجي سمير فرج، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيسقط ويذهب في غيابات التاريخ.

لواء مصري يتحدث عن مصير نتنياهو بعد "مكالمة عاصفة بين السيسي ونتنياهو".. لواء سابق مقرب من الرئيس المصري يكشف تفاصيل هامة

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن رئيس الأركان الإسرائيلي ومدير المخابرات وقائد الجبهة الجنوبية أمام مصر، أحيلوا للتعاقد بعد شهر من نصر أكتوبر المجيد، وهذا ما سيحدث لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وتابع: "إسرائيل في مشكلة كبيرة؛ خاصة أن رئيس الأركان لا يعلم كيف يتصرف أمام العملية المباغتة"، قائلا إن إسرائيل تعرضت لـ"هزيمة منكرة".

وذكر أن "طوفان الأقصى" عملية عسكرية بالغة الدقة، ومثلت أكبر مفاجأة لإسرائيل والعالم كله، مؤكدًا أنها أثبتت فشل المخابرات الإسرائيلية في معرفة ما تخطط له المقاومة.

وقال إن ضرب مطار بن غوريون في تل أبيب وفرار الموجودين "منظر مهين" لإسرائيل، مضيفا: "التخطيط كان استخدام الطائرات الشراعية، وتخطوا السور الذي أقامته إسرائيل وهاجموا المستوطنات، المنظر كان كبيرا والمقاومة شنت عملية برية وبحرية وجوية أخافت إسرائيل".

وأضاف أن نتنياهو يواجه موقفًا صعبًا دفعه لإغلاق جميع المنافذ المؤيدة إلى قطاع غزة، وكذلك معبر رفح الذي تدخل منه المساعدات الإنسانية، وضربه من الجانب الإسرائيلي، معقبًا: "لو كان قرب لنا في الجانب المصري كان شاف الويل".

وأوضح أن "نتنياهو يحاول حفظ ماء وجه الجيش الإسرائيلي والمخابرات التي فشلت"، ذاكرا أن "حجم الأسرى الإسرائيليين مهول ولم يحدث في تاريخ تل أبيب".

وأكمل: "مصر لها حدود سيادية تحميها كأي دولة ولن نسمح بدخول أي فرد، إلا طبقا للقوانين المعمول بها دوليًا، ودائمًا ندعم السلطة الفلسطينية والحل الفلسطيني لكن ليس على حساب إعادة التوطين داخل مصر".