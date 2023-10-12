living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

لواء مصري يتحدث عن مصير نتنياهو بعد "طوفان الأقصى"

12
OCTOBER
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
قال اللواء المصري المتقاعد والمفكر الاستراتيجي سمير فرج، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيسقط ويذهب في غيابات التاريخ.
 
لواء مصري يتحدث عن مصير نتنياهو بعد "مكالمة عاصفة بين السيسي ونتنياهو".. لواء سابق مقرب من الرئيس المصري يكشف تفاصيل هامة
وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن رئيس الأركان الإسرائيلي ومدير المخابرات وقائد الجبهة الجنوبية أمام مصر، أحيلوا للتعاقد بعد شهر من نصر أكتوبر المجيد، وهذا ما سيحدث لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
 
وتابع: "إسرائيل في مشكلة كبيرة؛ خاصة أن رئيس الأركان لا يعلم كيف يتصرف أمام العملية المباغتة"، قائلا إن إسرائيل تعرضت لـ"هزيمة منكرة".
 
وذكر أن "طوفان الأقصى" عملية عسكرية بالغة الدقة، ومثلت أكبر مفاجأة لإسرائيل والعالم كله، مؤكدًا أنها أثبتت فشل المخابرات الإسرائيلية في معرفة ما تخطط له المقاومة.
 
وقال إن ضرب مطار بن غوريون في تل أبيب وفرار الموجودين "منظر مهين" لإسرائيل، مضيفا: "التخطيط كان استخدام الطائرات الشراعية، وتخطوا السور الذي أقامته إسرائيل وهاجموا المستوطنات، المنظر كان كبيرا والمقاومة شنت عملية برية وبحرية وجوية أخافت إسرائيل".
 
وأضاف أن نتنياهو يواجه موقفًا صعبًا دفعه لإغلاق جميع المنافذ المؤيدة إلى قطاع غزة، وكذلك معبر رفح الذي تدخل منه المساعدات الإنسانية، وضربه من الجانب الإسرائيلي، معقبًا: "لو كان قرب لنا في الجانب المصري كان شاف الويل".
 
وأوضح أن "نتنياهو يحاول حفظ ماء وجه الجيش الإسرائيلي والمخابرات التي فشلت"، ذاكرا أن "حجم الأسرى الإسرائيليين مهول ولم يحدث في تاريخ تل أبيب".
 
وأكمل: "مصر لها حدود سيادية تحميها كأي دولة ولن نسمح بدخول أي فرد، إلا طبقا للقوانين المعمول بها دوليًا، ودائمًا ندعم السلطة الفلسطينية والحل الفلسطيني لكن ليس على حساب إعادة التوطين داخل مصر".
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   