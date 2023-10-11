"الاحتلال يمارس الابادة الجماعية في حق شعبنا"... حماس: تجنبنا ايذاء المدنيين والاطفال

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أكدت حركة "المقاومة الاسلامية - حماس" في بيان "بشكل قاطع، كذب الادعاءات الملفقة التي تروج لها بعض وسائل الاعلام الغربية، التي تتبنى الرواية الصهيونية واخرها الزعم بقتل الاطفال وقطع الرؤوس واستهداف المدنيين"، معلنة "ان القسام والمقاومة استهدفت المنظومة العسكرية والامنية وهي هدف مشروع والمقاطع المصورة من الميدان وعشرات الشهادات والصور للمستوطنين تؤكد تجنبنا ايذاء المدنيين والاطفال".

أضاف البيان:"الاحتلال قتل حتى هذه الساعة 1055 من المدنيين الفلسطينيين منهم اكثر من 300 طفل و200 امرأة، واصاب 5150 مدنيا منهم اكثر من 1200 طفل و 1000 امرأة وقتل واصاب العشرات من الطواقم الطبية، بقصفهم بالطائرات والصواريخ المحرمة دوليا ولايزال العشرات من المواطنين من الاطفال والنساء والشيوخ يموتون في هذه الاثناء تحت انقاض الاف المباني المدمرة، ومازال يستهدف المدنيين بشكل ممنهج، كما قام الاحتلال بقطع الكهرباء والماء ومنع وصول الامدادات الغذائية للسكان".

وتابع :"ان الاحتلال يمارس الابادة الجماعية في حق شعبنا، في الوقت الذي تتبنى فيه بعض الدول - بكل أسف - الروايات الصهيونية الكاذبة والمزيفة، وتتغاضى عن الحقائق التي يشاهدها العالم على البث المباشر.

إن الاحتلال الصهيوني قد شرع قوانين اجرامية تبيح له قتل الاسرى والآسرين - بروتوكول هنيبعل وهو ما مارسه الاحتلال في اغسطس 2014 حين قتل أكثر من 300 مواطن، وهو ما يمارسه الان باستخدام سياسة الارض المحروقة بهدف قتل الاسرى".