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الحوثي عن عملية "طوفان الأقصى": إذا تدخل الأميركي بشكل مباشر نحن مستعدون للمشاركة بالقصف

10
OCTOBER
2023
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ذكر زعيم حركة "أنصار الله" اليمنية عبدالملك بدر الدين الحوثي، بشأن آخر المستجدات في الساحة الفلسطينية، أنّ "الدول الغربية أباحت للعدو الصهيوني قتل النساء والأطفال وداخل السجون، بكل الوسائل كالغارات الجوية وإطلاق النار المباشر".

 

 

وأكّد الحوثي أنّ "عملية طوفان الأقصى عملية عظيمة ومهمة أتت في إطار الحق المشروع للشعب الفلسطني في مواجهة العدو الظالم والمحتل"، و"عملية طوفان الأقصى أتت في ظرف واضح بلغت فيه مستويات الاستهداف للأقصى إلى شكل غير مسبوق، والعملية يجب أن تحظى بالمساندة، ولا بد من موقف واضح للمسلمين".

 وأكّد "أننا في تنسيق تام مع محور الجهاد والمقاومة لفعل كل ما نستطيع"، مؤكدًا أنّ "التنسيق فيه مستويات معينة للأحداث وخطوط حمر، من ضمنها إذا تدخل الأميركي بشكل مباشر نحن مستعدون للمشاركة بالقصف الصاروخي والمسيرات والخيارات العسكرية".

ولفت إلى أنّه يوجد "خطوط حمر في الوضع المتعلق بغزة ونحن على تنسيق مع إخوتنا في محور الجهاد وحاضرون للتدخل بكل ما نستطيع".

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