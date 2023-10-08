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كتائب القسام تتوعد بعد قصف برج فلسطين: على تل أبيب أن تنتظر ردنا المزلزل

8
OCTOBER
2023
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أعلن الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة أنه على إسرائيل أن تقف على رجل واحدة وتنتظر ردنا المزلزل، بعد قصفها لبرج فلسطين وسط مدينة غزة.

وقال أبو عبيدة على تلغرام: "أما وقد قام الاحتلال بقصف برج فلسطين وسط مدينة غزة فعلى تل أبيب أن تقف على رجل واحدة وتنتظر ردنا المزلزل".

وأعلنت داخلية غزة في بيان أن "

وأعلن الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم السبت، عن انطلاق عملية "طوفان الأقصى" ضد إسرائيل.

ومن جانبه أعلن الجيش الإسرائيلي عن إطلاق عملية "السيوف الحديدية" ضد حركة حماس في قطاع غزة.

طائرات الاحتلال تدمر برج فلسطين السكني غرب مدينة غزة بعدة صواريخ، والذي يضم قرابة 100 شقة سكنية، وتشريد سكانه".

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