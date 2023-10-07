بالفيديو.. محاصرة جنود إسرائيليين داخل قاعدة عسكرية قرب غزة

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أظهرت صور على منصات التواصل الاجتماعي، عددا من العسكريين الإسرائيليين محتجزين داخل قاعدة قرب قطاع غزة، السبت.

وتأتي الواقعة تزامنا مع هجوم تشنه حركة حماس على إسرائيل، يشمل إطلاق مئات الصواريخ وتسلل مسلحين من قطاع غزة إلى إسرائيل.

وأشارت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، إلى أن الهجوم على إسرائيل خلف عددا من القتلى ومئات المصابين، وعددا غير معروف من الرهائن.

وفي أعقاب الهجوم، أعلنت إسرائيل حالة التأهب للحرب، ثم بدأت هجوما على حماس في قطاع غزة.

وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي أن حماس "بدأت حربا ضد إسرائيل"، وتعهد بأن "إسرائيل ستنتصر".

وفي أعقاب اجتماع مجلس الوزراء الأمني في المقر العسكري الإسرائيلي في تل أبيب، حذر وزير الدفاع يوآف غالانت من أن حماس "ارتكبت خطأ فادحا" بإطلاق وابل من الصواريخ على إسرائيل، في هجومها المفاجئ.

وقال غالانت: "دولة إسرائيل ستنتصر في هذه الحرب".